Holanda e Catar - AFP

Holanda e CatarAFP

Publicado 29/11/2022 13:56

Catar - Em ritmo de treino, a seleção holandesa garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo A nesta terça-feira ao derrotar o Catar por 2 a 0 em duelo pela terceira rodada da Copa do Mundo. O resultado fez com que os donos da casa terminassem a competição com três derrotas, a pior campanha de um mandante na história dos Mundiais.