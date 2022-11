Czesaw Michniewicz - Pablo PORCIUNCULA / AFP

Czesaw MichniewiczPablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 29/11/2022 12:50

Catar - O técnico da Polônia, Czesaw Michniewicz, minimizou o duelo entre Lewandowski e Messi na partida desta quarta-feira, contra a Argentina, às 16h, no estádio 974. Em coletiva nesta terça, o treinador afirmou que o jogo não deve ficar restrito ao protagonismo dos dois astros.

"Pensando na luta dos jogadores, não é uma partida entre Messi e Lewandowski, não é tênis, não é 1 contra 1. Isso não é futebol. O Lewa necessita dos companheiros e o mesmo ocorre com o Messi. Podemos contar com esses grandíssimos atacantes, mas eles não podem fazer tudo. A equipe precisa estar forte. As individualidades precisam estar fortes", disse Michniewicz.



Czesaw Michniewicz também falou sobre o bom desempenho defensivo da seleção polaca. Nos dois primeiros jogos, a equipe do treinador não foi vazada.

"Estou muito contente sobre como jogamos as duas primeiras partidas, principalmente na parte defensiva, não tomamos nenhum gol. É muito importante nesse tipo de torneio. Também tivemos erros, mas foram poucos. Pedimos para que a segunda linha ajude defensivamente", afirmou o técnico.

"Todo mundo busca como parar o Messi. Ele faz muitos gols. Acredito que ninguém vai encontrar a fórmula mágica para parar o Messi. Tem partidas em que ele faz muitos gols e outras em que ele não vai marcar. Vai estar muito centrado, determinado. É o último Mundial dele", completou.

A Polônia chega à última rodada como líder do Grupo C, com quatro pontos. A Argentina aparece em seguida, com três. Quem vencer o duelo, se garante nas oitavas de final da Copa do Mundo.