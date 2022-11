Neymar está confiante de que ainda jogará - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 29/11/2022 11:00

Catar - Com a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil ganhou ao menos um jogo na competição. Com isso, a possibilidade de Neymar e Danilo voltarem aumenta. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o observador da CBF, Ricardo Gomes, falou sobre a situação dos jogadores.

"Eles voltam, estão muito bem. A experiência de ter sido cortado não tem nada a ver com os dois casos, como você disse. Eles vão nos ajudar. São situações diferentes, por isso não conversei com eles", afirmou.



Neymar e Danilo sofreram lesões na estreia da seleção brasileira contra a Sérvia. O camisa 10 sofreu uma torção no tornozelo direito, com um edema ósseo na região. Já o lateral sofreu uma torção no tornozelo esquerdo.