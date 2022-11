Camilla Lewin - Nelson Miranda

Camilla Lewin Nelson Miranda

Publicado 29/11/2022 10:00

Rio - A musa fitness Camilla Lewin, que faz maior sucesso nas redes sociais, está de olho na Copa do Mundo do Catar. A beldade, que adora acompanhar os jogos, elegeu os jogadores mais bonitos do torneio.



"Alisson Becker - Brasil, Olivier Giroud - França, Kevin De Bruyne - Bélgica, Kevin Trapp - Alemanha e Rodrigo De Paul - Argentina", elenca a infuencer, que deseja muito o Hexa. "Tenho muita esperança , fé e torço muito pelo Brasil, mas sei que é um percurso difícil , já que tem outras seleções que estão muito bem". Quanto a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo, Camilla acredita que não foi a melhor.

fotogaleria

"Acho que não foi uma escolha adequada à medida que, hoje em dia, o futebol é uma paixão e um esporte mundialmente conhecido com a globalização. O Catar por ser um país com leis e regras muito rigorosas de costumes e religião limita a liberdade de comemoração dos torcedores. Também acho que o Catar não é um país muito relacionado ao futebol", pondera.Mas ela não acha que boicoitar as partidas seja uma alternativa viável. "Acho muito importante as manifestações que defendem as conquistas de direitos e liberdades das mulheres e da comunidade LGBTQIA+ , mas por outro lado acho que se vc vai a um país estrangeiro tem que se respeitar as leis e as regras de costumes da sociedade local , mesmo que não concordem com elas", finaliza.