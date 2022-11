Tite é o técnico da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/11/2022 21:51

O técnico Tite valorizou o ciclo da Seleção após a vitória sobre a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Durante a coletiva, o treinador falou sobre o leque de opções que tem para escalar o time. Nesse sentido, ele citou uma declaração de Casemiro ao explicar a importância do trabalho feito nos últimos quatro anos para que o Brasil tenha boas opções para entrar em campo no Mundial.

"Vou pegar o gancho da resposta do Casemiro. Quando perguntado por vocês, ele disse que há um leque de opções porque tem um processo todo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo. Foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando seus clubes e tendo oportunidades. Se não, é muito difícil. O processo venceu hoje", disse Tite.

"Fora o trabalho todo, mas ele consolida. Aí estão as qualidades técnicas individuais. Em outro momento foi o Martinelli, em outras circunstâncias foi o Neymar e Danilo. Mas a equipe toda te traz. E nisso está inserido o Rodrygo, porque é um grande jogador", completou.





Em tempo: apesar de já estar classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil ainda tem mais um compromisso pela fase de grupos. A Seleção volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar Camarões no Lusail Stadium.