Vinicius Júnior imitou a comemoração de Neymar no gol do Brasil que acabou anulado - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Vinicius Júnior imitou a comemoração de Neymar no gol do Brasil que acabou anuladoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/11/2022 20:07

Neymar agradeceu a homenagem que recebeu de Vinicius Júnior no gol da Seleção sobre a Suíça, nesta segunda-feira, que acabou anulado por impedimento. Nas redes sociais, o camisa 10 do Brasil postou a foto da comemoração de Vini e escreveu a seguinte mensagem:

"Classificados! Uma pena que o gol não valeu, mas obrigado pela homenagem".

Agradecimento de Neymar pela homenagem de Vinicius Júnior Foto: Reprodução/Instagram

O lance aconteceu aos 18 minutos. Vinicius Júnior balançou as redes da Suíça e celebrou o gol com a tradicional comemoração de Neymar: um sorriso com a língua para fora e as duas mãos abertas entre o rosto. No entanto, minutos depois, o VAR pegou impedimento de Richarlison, que participou da jogada.





Vale lembrar que Neymar não foi relacionado para a partida contra a Suíça e também não deve enfrentar Camarões na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. Isso porque ele sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito junto com um pequeno edema ósseo e está em tratamento.

"(Neymar) Ficou triste que não pôde vir, porque está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível", contou Vinicius Júnior, na zona mista do Estádio 974.