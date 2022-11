Neymar sofreu uma entorse no tornozelo e só retornará nas oitavas de final - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 28/11/2022 17:29

Catar - Neymar terá mais um obstáculo para superar até retornar aos gramados na Copa do Mundo de 2022. Além de tratar a entorse no tornozelo, o camisa 10 da seleção brasileira teve febre e por isso não viajou com a equipe para a partida contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), em Doha.

"Ficou triste que não pode vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível", revelou o atacante Vini Jr.

Neymar ficou no hotel realizando o tratamento no tornozelo e publicou uma foto assistindo a partida da seleção brasileira . Com gol de Casemiro, o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, e garantiu a vaga antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A previsão é que Neymar fique à disposição de Tite para as oitavas de final, assim como o lateral-direito Danilo que também sofreu uma entorse no tornozelo. As oitavas de final começa no dia 3 de dezembro, mas a seleção brasileira jogará entre os dias 5 e 6.

Com a vitória sobre a Suíça, a seleção brasileira chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Grupo G. Já classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra Camarões, em Lusail, pela última rodada da fase de grupos.