Neymar faz tratamento intensivo no tornozelo direito - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 11:19 | Atualizado 28/11/2022 11:22

Na corrida contra o tempo para estar nas melhores condições físicas no mata-mata da Copa do Mundo, Neymar ficou no hotel e não foi ao Estádio 974, onde o Brasil joga, nesta segunda-feira (28) às 13h (de Brasília), contra a Suíça, pelo Grupo G.



O camisa 10 segue fazendo tratamento intensivo para se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, sofrida durante a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na primeira rodada.







Por outro lado, Danilo, que também está em tratamento de entorse, mas do tornozelo esquerdo, embarcou junto ao grupo de jogadores no ônibus que se dirigiu ao estádio. A lesão do lateral direito é mais complicada e sua participação no restante da Copa do Mundo é uma incógnita.

Desde quinta-feira, após a partida, Neymar faz tratamento para se recuperar. O inchaço no tornozelo, que aumentou na sexta, teve considerável redução nos dias seguintes. O jogador, inclusive já consegue andar, e a comissão técnica está confiante, tanto que estima que ele já poderia jogar no sacrifício contra Camarões.



Entretanto, a ideia é garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo já nesta segunda-feira, para que Neymar seja poupado e volte em melhores condições, na próxima semana. Para isso, basta ao Brasil vencer a Suíça.