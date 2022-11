Ronaldo Fenômeno - AFP

Ronaldo FenômenoAFP

Publicado 28/11/2022 10:37

Catar - Ronaldo Fenômeno marcará presença na partida desta segunda-feira (28) entre Brasil e Suíça, às 13h (de Brasília), no estádio 974. O ex-atacante está recuperado da Covid-19, que o fez perder a estreia da Seleção no Catar, contra a Sérvia, na última quinta.

"Fala galera, boas notícias! Deu negativo o teste de covid ontem à noite e hoje cedo, então eu já estou covid free. Liberado para ir no jogo do Brasil e torcer pela nossa Seleção. Vamos que vamos", contou o Fenômeno em suas redes sociais.



Ronaldo está no Catar desde o início da Copa do Mundo. Ele foi convidado pela Fifa para estar na cerimônia de abertura e no jogo entre os anfitriões e o Equador, que marcou o início da Copa.

Com o empate entre Camarões e Sérvia, o Brasil pode se garantir nas oitavas de final nesta segunda-feira. Para isso, basta vencer a Suíça.