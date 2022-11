Atitude de Messi em festa da Argentina gera polêmica - Reprodução

Publicado 28/11/2022 08:34

Catar - Campeão mundial de boxe, o mexicano Canelo Alvarez foi às redes sociais na madrugada desta segunda-feira mandar um recado a Lionel Messi. O pugilista acusou o craque de usar a camisa do México para limpar o chão durante a comemoração da vitória da Argentina, no último sábado. Ele fez ameaças ao camisa 10.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022 Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

"Viram o Messi limpando o chão com a nossa camisa e bandeira???? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre", escreveu Canelo.

O mexicano se refere à imagens feitas pelo zagueiro Otamendi da comemoração argentina no vestiário. Nelas, Messi aparece colocando os pés em uma camisa do México que estava no chão. Não é possível entender se a atitude do craque é ou não intencional. Apesar do argumento de que o argentino teria pisado sem querer, Canelo não se convenceu.

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022 "Só de a camisa do México estar no chão já é um insulto", afirmou.

A vitória sobre o México impediu que a Argentina fosse eliminada de forma precoce da Copa do Mundo. Agora, a seleção de Messi precisa vencer a Polônia na última rodada do Grupo C para não depender do resultado do jogo entre Arábia Saudita e México.