Cristiano Ronaldo está nas oitavas de final da Copa do Mundo com PortugalKirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 28/11/2022 22:37

Portugal conquistou uma importante vitória nesta segunda-feira (28) ao superar a seleção do Uruguai por 2 a 0, com uma bela atuação do meia Bruno Fernandes que marcou dois gols, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Através de sua conta no Instagram, o atacante Cristiano Ronaldo comemorou a atuação da seleção e elogiou a performance do time durante os 90 minutos. Confira:

"Estamos nas oitavas do Mundial! Grande trabalho, equipe! Frente a um adversário de grande mérito, fizemos valer a nossa força e a nossa qualidade. Vamos em frente! Estamos na luta e o nosso continua bem vivo! Força, Portugal!", afirmou.

A seleção portuguesa fechará a primeira fase na próxima sexta-feira (2) em confronto contra a Coreia do Sul para garantir o primeiro lugar do grupo H. Enquanto isso, Uruguai e Gana se enfrentam no mesmo dia para garantir o segundo classificado do grupo.