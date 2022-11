Fernando Santos é o técnico da seleção portuguesa - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 28/11/2022 22:19

O técnico Fernando Santos aprovou a atuação de Portugal na vitória sobre o Uruguai por 2 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Após a partida, o treinador destacou que o grupo "cumpriu em pleno" com o que foi pedido e afirmou que a seleção continuará a trabalhar para melhorar o que for possível.

"Foi uma vitória merecida. A equipe cumpriu em pleno aquilo que eu pedi. Um ou outro período menos bom, mas a primeira fase já está. Estamos apurados (classificados) já. Portanto, agora é continuar a trabalhar para melhorar o que é possível melhorar", disse Fernando Santos, na saída do gramado.

Já na coletiva de imprensa, Fernando Santos foi questionado sobre um possível encontro com a Seleção Brasileira no mata-mata. Isto, aliás, pode acontecer logo nas oitavas de final. Para isso, ou Portugal ou o Brasil precisaria cair para o segundo lugar do seu respectivo grupo - nesta fase, o primeiro colocado do Grupo G pega o segundo do Grupo H, enquanto o primeiro do Grupo H pega o segundo do Grupo G.

"Se ficarmos os dois em primeiro lugar é melhor, mas se tivéssemos de nos defrontar, seria um jogo entre duas grandes equipas. Mas o nosso desejo e do Brasil é que nos encontremos mais tarde. Queremos ser os primeiros do grupo, mas não só pela questão do Brasil", afirmou o treinador.





Em tempo: com o resultado, a seleção portuguesa chegou aos seis pontos, ficou na liderança isolada do Grupo H e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial do Catar. Os lusitanos voltam a campo na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), para enfrentar a Coréia do Sul no Estádio Cidade da Educação.