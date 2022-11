Bruno Fernandes comemora gol de pênalti marcado na vitória de Portugal sobre o Uruguai - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 28/11/2022 18:43

Bruno Fernandes comemorou a classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Após a vitória sobre o Uruguai por 2 a 0, o meia lembrou que confirmar a vaga no mata-mata era o primeiro objetivo do grupo, mas garantiu que a seleção ainda buscará a vitória na próxima rodada do Grupo H.

"O nosso objetivo era passar da fase de grupos. Já o conseguimos. Estamos muito felizes por isso. Nós, agora, vamos para o próximo jogo para ganhar na mesma. Independentemente do que aconteça, estamos no próximo jogo para ganhar também", disse Bruno Fernandes.

O jogador, aliás, marcou os dois gols da vitória de Portugal sobre a Celeste. Com isso, ele já soma dois gols e duas assistências no Mundial do Catar. Apesar do protagonismo neste início de Copa, Bruno Fernandes preferiu dividir os méritos com o grupo.

"A figura de Portugal é o conjunto. É o nosso grupo, é a nossa união. É aquela entrega que temos em campo, é a ajuda entre todos nós que fazem resultados como esse", destacou o meia.

Vale lembrar que a autoria do primeiro de Portugal chegou a gerar dúvida. Isso porque Bruno Fernandes levantou bola na área para Cristiano Ronaldo cabecear e balançar as redes do Uruguai. No entanto, o Robozão não conseguiu o desvio, e a bola entrou diretamente do cruzamento do meio-campista. Inicialmente, o site da FIFA deu o gol para o centroavante, mas corrigiu e confirmou o gol do camisa 8.

"Eu festejei o gol como se fosse do Cristiano (Ronaldo). Pareceu também que ele tinha tocado na bola, meu objetivo era um cruzamento para ele. Mas, independentemente disso, estamos felizes pela vitória da equipe. O importante é o objetivo concluído, que é estarmos na próxima fase", afirmou o jogador.

Em tempo: com o resultado, a seleção portuguesa chegou aos seis pontos e ficou na liderança isolada do Grupo H. Agora, os lusitanos voltam a campo na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), para enfrentar a Coréia do Sul no Estádio Cidade da Educação.