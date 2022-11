Momento em que Nuno Mendes cai no chão por conta de dores musculares - FOTO: MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 28/11/2022 17:06

A seleção portuguesa ganhou uma preocupação para a sequência da Copa do Mundo do Catar. Isso porque Nuno Mendes voltou a sentir dores musculares e, chorando, precisou ser substituído aos 42 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Uruguai, que acontece nesta segunda-feira.

Vale lembrar que o lateral-esquerdo já havia sido desfalque para Portugal na estreia da Copa, diante de Gana, justamente por causa de dores musculares. Raphaël Guerreiro, titular da posição na semana passada, o substituiu nesta tarde.

Nuno Mendes, aliás, não é a única preocupação dos lusitanos no Mundial. Danilo, que pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro, fraturou três costelas durante um treino e não deve jogar a fase de grupos. Além disso, Otávio foi desfalque contra o Uruguai por conta de problemas físicos.