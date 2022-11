Thiago Silva foi um dos destaques do Brasil na vitória sobre a Suíça - Fabrice COFFRINI / AFP

Publicado 28/11/2022 15:44

Catar - O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), em Doha, e garantiu a vaga antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira teve dificuldade para furar a defesa suíça, mas não se desorganizou, mostrou paciência e teve mais uma atuação segura, principalmente no setor defensivo. O capitão Thiago Silva fez uma avaliação da atuação.

"Foi um jogo amarrado. Eles jogaram pelo empate, mas nós queríamos a vitória. Nós controlamos a posse de bola com receio de errar o passe e levar o contra-ataque, e ficou um jogo truncado. Mas a partir do momento em que fizemos o gol, a partida mudou e tivemos tranquilidade", disse o zagueiro, que destacou a solidez defensiva da seleção brasileira.

"Isso é Copa do Mundo. O legal de tudo é que a gente mantém uma performance e uma atuação defensiva sólida, dando tranquilidade tanto para os atacantes quanto para o Casemiro chegar finalizando", completou o capitão brasileiro na entrevista após a partida.

Com a vitória sobre a Suíça, a seleção brasileira chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Grupo G. Já classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra Camarões, em Lusail, pela última rodada da fase de grupos.