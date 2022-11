Confira fotos da dura vitória da Seleção sobre a Suíça

Foi muito mais difícil que muitos torcedores esperavam, mas a seleção brasileira conseguiu a segunda vitória em dois jogos na Copa do Mundo de 2022. O gol de Casemiro saiu aos 37 minutos do segundo tempo, levando alívio após muita dificuldade para criar chances de gol contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), no Estádio 974.

