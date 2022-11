Casemiro garantiu o gol da vitória sobre a Suíça e da classificação da Seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/11/2022 15:17

Após a vitória sobre a Suíça por 1 a 0 no Estádio 974, nesta segunda-feira, Casemiro valorizou a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Na entrevista pós-jogo, o volante destacou que a Seleção está em um grupo muito difícil e lembrou que o primeiro objetivo do grupo era avançar às oitavas de final da competição.

"Antes de começar a competição, nós sabíamos que o grupo é difícil. Nosso grupo é muito difícil. Sérvia, no primeiro jogo, um jogo chato, é uma seleção que sabe jogar, propor o jogo. Hoje, outra vez, nós sabíamos que seria um jogo muito difícil. Então, primeiro objetivo: classificar (para as oitavas). Isso é importantíssimo, principalmente num grupo tão difícil quanto o nosso. Acho que suportarmos bem, tivemos paciência. Eles num jogo chato, né? São experientes, sabem jogar o jogo, um jogo de detalhes. A gente sabia que teria a bola para fazer o gol e, bom, graças a Deus conseguimos", disse Casemiro.

Casemiro, aliás, marcou o único gol do confronto. Diante da Sérvia, ele havia mandado uma bola no travessão. Desta vez, contra a Suíça, a bola entrou.

"Primeiro foi no travessão. Hoje, tive a felicidade de fazer um grande gol, principalmente para ajudar a equipe, é o mais importante. O mais importante é ajudar a equipe", completou o volante.

Agora, os comandados de Tite viram a chave para a última rodada da fase de grupos do Mundial. A Seleção volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra Camarões no Lusail Stadium.