Casemiro marcou o gol da vitória do Brasil sobre a Suíça - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 28/11/2022 14:53 | Atualizado 28/11/2022 14:59

Mais do que a ausência de Neymar, a Seleção teve uma postura muito passiva durante boa parte do jogo e sofreu muito contra a forte defesa da Suíça. Mas as mudanças, em especial de Rodrygo e Bruno Guimarães, ajudaram o time a encontrar o gol da vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, o que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo G com seis pontos em duas rodadas, deixando Suíçacom três e Camarões e Sérvia com apenas um. Na última rodada, os brasileiros, únicos com 100% de aproveitamento ao lado da França, encaram os camaroneses nesta sexta-feira, 2 de dezembro, às 16h (de Brasília).



Foi a primeira vitória brasileira em três duelos contra os suíços em Copas do Mundo. Além disso, desde 2010, na África do Sul, a Seleção não conquistava duas vitórias seguidas nos primeiros dois jogos do torneio.

Seleção lenta e só de um lado no primeiro tempo

Sem Neymar e Danilo, lesionados, Tite apostou num time mais conservador, preocupado com o contra-ataque da Suíça, que praticamente só se defendeu. Mas a opção de escalar Éder Militão na lateral direita e Fred como segundo volante não funcionou na primeira etapa. O zagueiro até foi bem na posição em que começou a carreira, mas a parte ofensiva brasileira deixou a desejar, num time lento e de uma nota só, forçando pela esquerda, com Vini Jr.

Encaixotado na defesa bem postada com nove defensores e mais o goleiro, a seleção brasileira não achava soluções além de lançar para o atacante do Real Madrid, que bem marcado não conseguiu dar sequência nos lances, com exceção de uma jogada individual em que cruzou e Richarlison não chegou.

Pouco acionado e sem apoio, Rafinha mostrou que poderia ser útil ao criar a melhor chance, cruzando para Vini Jr., sozinho, chutar mal para a defesa de Sommer. Num jogo monótono, o que chamou a atenção foram as luzes do Estádio 974 apagarem ainda com a bola rolando. Pelo menos voltaram logo.

Mudança de postura

No intervalo, Tite trocou Paquetá, que sofreu com sintomas de gripe nos últimos dias e não estava 100%, por Rodrygo. Só que a postura da Seleção seguiu a mesma. Com lentidão na troca de passes, facilitou a Suíça, que no contra-ataque quase marcou, mas Alex Sandro salvou na pequena área travando Fernandes.

Finalmente Tite tirou o improdutivo Fred e, com Bruno Guimarães, a Seleção melhorou, ganhando mais dinamismo. Além da troca, a postura mudou. Com marcação mais forte no campo adversário e velocidade, o time achou espaços. Primeiro, teve um gol bem anulado de Vini Jr. Depois, o atacante cruzou um pouco forte para Richarlison, mas a bola passou.

Sem finalizações de perigo, o Brasil apostou em cruzamentos, mas Tite deixou Pedro de fora e colocou Gabriel Jesus como solução para fazer gol. A entrada de Antony no lugar de Raphinha funcionou mais. Mas foi Casemiro quem abriu o placar, aos 37 do segundo tempo, numa jogada com carimbo de Real Madrid: em troca de passes rápida entre Vini Jr. e Rodyrgo, o volanteex-clube espanhol e atualmente no Manchester United, chutou para marcar.