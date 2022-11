Hazard esteve envolvido em confusão no vestiário da Bélgica - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 28/11/2022 19:10 | Atualizado 28/11/2022 19:17

Catar - Após começo ruim na Copa do Mundo, o clima no vestiário da Bélgica está bem tenso. Segundo informações do jornal francês 'L'Equipe', Eden Hazard, De Bruyne e Vertoghen se envolveram em uma grande discussão nos bastidores e precisaram ser contidos por membros da comissão técnica e alguns jogadores.

Ainda de acordo com a publicação, o atacante Lukaku foi um dos principais responsáveis por conseguir separar a discussão e acalmar os ânimos. O motivo da confusão seria a indignação devido aos maus resultados da seleção belga (vitória apertada sobre o Canadá e derrota para o Marrocos).

Vale destacar que, há anos, alguns jogadores da atual seleção da Bélgica não se dão bem. Ainda segundo o jornal francês, De Bruyne e Courtouis não se falam, assim como Batshuayi e Lukaku, e Eden Hazard e Trossard.

A Federação Belga de Futebol não se pronunciou sobre o assunto. A Bélgica volta a campo na próxima quinta-feira (1), para enfrentar a Croácia, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali. Atualmente os Red Devils estão na terceira colocação do Grupo F da Copa do Mundo do Catar, com três pontos.