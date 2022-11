Murat Yakin, treinador da Suíça - Fabrice COFFRINI / AFP

A seleção da Suíça lutou, mas acabou cedendo a derrota para o Brasil por 1 a 0 com gol no fim do jogo, marcado por Casemiro depois de um jogo bem disputado. No entanto, o treinador da equipe europeia fez um desabafo após o resultado.

Durante a coletiva de imprensa realizada após a partida, Murat Yakin criticou a postura dos suíços durante o jogo contra o Brasil. O treinador afirmou que não pode culpar a equipe, mas que faltou coragem aos jogadores.

"Não podemos culpar nosso time. Fizeram um bom trabalho, puderam dominar de certa forma o adversário e nos faltou um pouco de coragem para assumir riscos durante nossa tática ofensiva. Fizemos muitas coisas bem, mas faltou um pouco de sorte", afirmou.

Murat lamentou as oportunidades desperdiçadas durante a partida e comentou sobre o planejamento tático para a partida, mas não deixou de elogiar e parabenizar o Brasil pela vitória.

"De fato o que tínhamos planejado parecia que estava funcionando, marcamos bem. Mas, se observarmos, o resultado é triste para nós, porque deixamos escapar as oportunidades que tivemos. O que me resta fazer é parabenizar o Brasil pela vitória, com sorte poderíamos ter tido um resultado mais satisfatório", completou.

Com a vitória, o Brasil chegou aos 6 pontos e se isolou na liderança do grupo G, garantindo a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. A segunda colocada é a Suíça, com três pontos. Na última rodada, o Brasil enfrenta Camarões na próxima sexta-feira (2), enquanto a Suíça encara a Sérvia no mesmo dia.