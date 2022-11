Seleção brasileira venceu por 1 a 0 a Suíça, pelo Grupo G da Copa do Mundo - AFP

Publicado 28/11/2022 16:15 | Atualizado 28/11/2022 16:16

De Vini Jr. para Rodrygo, que toca para Casemiro marcar. Poderia ser em um jogo do Real Madrid da temporada passada, mas foi na Seleção e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça. Com participação na jogada que resultou no gol do volante, ex-clube espanhol e atualmente no Manchester United, Rodrygo admitiu que o entrosamento do trio brasileiro foi determinante.



"Jogamos muito tempo juntos. Casemiro passou muita experiência para a gente. Pouco antes, eu falei para ele deixar passar a bola, e aí ele ficou livre. É uma jogada que fazemos há muito tempo e felizmente hoje deu certo na Seleção", disse Rodrygo na saída de campo.



Na vitória sobre a Suíça, pelo Grupo G da Copa do Mundo, Rodrygo entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Paquetá, e teve a obrigação de fazer a função de Neymar, desfalque por causa de uma entorse no tornozelo direito. Com a boa atuação, o jovem de 21 anos se colocar como opção para substituir o camisa 10 contra Camarões.

"Eu me senti bem. Eu sei que posso ajudar a equipe. Era um jogo difícil, eles estavam bem fechados e saíam tocando bem. Continuamos fazendo o nosso jogo, tocando a bola, e eu pude dar uma assistência para o Casemiro conseguir a vitória", completou.

Com seis pontos em dois jogos, a Seleção está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo.