Copa do Mundo: veja fotos da vitória de Portugal sobre o Uruguai

Nesta segunda-feira, Portugal venceu o Uruguai por 2 a 0 no Lusail Stadium, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Bruno Fernandes marcou os gols da partida.

Com o resultado, Portugal chegou aos seis pontos, ficou na liderança isolada do Grupo H e confirmou vaga nas oitavas de final da competição. Já o Uruguai continua com um ponto, caiu para a lanterna e precisa vencer o último jogo do grupo para ter chances de avançar no Mundial.

AGENDA

Portugal enfrentará a Coreia do Sul na sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. Já o Uruguai medirá forças contra Gana, no mesmo dia e horário, no Al Janoub Stadium.

Relatar erro