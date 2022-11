Diogo Defante 'brigou' com um canguru inflável - Reprodução/TV Casimiro

Publicado 28/11/2022 17:34

Catar - Repórter especial da "TV Casimiro" na Copa do Mundo do Catar, o humorista Diogo Defante é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Desta vez, Defante roubou a cena após "brigar" com um canguru inflável de um torcedor. A empolgação do comediante foi contida por um segurança presente no local.



O momento arrancou muitas risadas dos colegas de canal que incentivaram e acompanharam ao vivo o momento engraçado do humorista.

Diogo Defante reboca CANGURÚ INFLÁVEL e leva chamada do segurança. @Casimiro pic.twitter.com/ibXbdToKNU — Braune (@brauneoficial) November 28, 2022

Casimiro Miguel, através da 'Cazé TV' tem transmitido algumas partidas da Copa do Mundo e vai exibir todos os jogos da Seleção Brasileira até a final. A transmissão é feita pela Live Mode e tem contado com ex-jogadores e influenciadores.