Bruno Fernandes marcou os dois gols da vitória de Portugal - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Bruno Fernandes marcou os dois gols da vitória de PortugalFOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 28/11/2022 17:59

Portugal está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Isso porque, nesta segunda-feira, a seleção lusitana venceu o Uruguai por 2 a 0 no Lusail Stadium, pela segunda rodada do Grupo H. Bruno Fernandes (2) marcou os gols do jogo.

Com o resultado, Portugal chegou aos seis pontos e fica na liderança isolada do Grupo H. Já o Uruguai continua com um ponto, caiu para a lanterna e precisa vencer o último jogo do grupo para ter chances de avançar na competição.

AGENDA

Portugal enfrentará a Coreia do Sul na sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. Já o Uruguai medirá forças contra Gana, no mesmo dia e horário, no Al Janoub Stadium.

O JOGO

O primeiro da partida entre Portugal e Uruguai foi como o esperado. Em um duelo movimentado, os lusitanos tiveram mais posse de bola, enquanto a Celeste apostou os contra-ataques.

No entanto, nesse cenário, a melhor e única grande oportunidade do jogo pertenceu ao Uruguai. Aos 31 minutos, Bentancur ficou com a sobra de bola no meio-campo, avançou ao ataque, passou como quis pela marcação e ficou cara a cara com o goleiro Diogo Costa. Na finalização, contudo, o arqueiro português fez a defesa.

No retorno para o intervalo, a seleção portuguesa conseguiu fazer valer a posse de bola e abriu o logo aos nove minutos da etapa complementar. Bruno Fernandes recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Cristiano Ronaldo, que apareceu livre na área. O Robozão tentou o cabeceio, mas não conseguiu o desvio. Ainda assim, a bola tinha a direção do gol e parou no fundo das redes.

Depois disso, o jogo ficou ainda mais frenético. Portugal manteve a pegada, mas o técnico Diego Alonso fez substituições - incluindo a entrada de Arrascaeta, do Flamengo - que tornaram o Uruguai mais ofensivo.

Dessa forma, a Celeste começou a ditar o ritmo da partida e passou muito perto de deixar tudo igual. Aos 29 minutos, Maxi Gómez recebeu da entrada da área e bateu forte para carimbar a trave do goleiro Diogo Costa.

Pouco tempo depois, foram praticamente duas grandes chances em sequência. Aos 33, Arrascaeta bateu falta na área, e a bola sobrou para Suárez dentro da pequena área. O centroavante girou batendo, mas mandou na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, o meio-campista do Flamengo recebeu cara a cara com Diogo Costa, mas pegou mal na bola e mandou fraquinho, o que facilitou a defesa do goleiro.

Para azar dos uruguaios e felicidade dos portugueses, a máxima "quem não faz, leva" se fez presente no Lusail Stadium. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti a favor dos lusitanos por causa de um toque de mão de Giménez. Na cobrança, já nos acréscimos, Bruno Fernandes deslocou o goleiro Sergio Rochet e liquidou a fatura.