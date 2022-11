Com dores, Messi será titular em decisão da Argentina na Copa do Mundo | | O Dia

Messi confessou dores após a vitória contra o México, mas treinou normalmente entre os titulares - JUAN MABROMATA / AFP

Messi confessou dores após a vitória contra o México, mas treinou normalmente entre os titularesJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 28/11/2022 20:08

Depois de ser o herói da primeira vitória da Argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi preocupou após a partida ao confessar que estava sentindo dores musculares. No entanto, o camisa 10 treinou normalmente nesta segunda-feira (28) e está confirmado para a partida decisiva contra a Polônia, na última rodada do Grupo C, na próxima quarta-feira (30).

Depois da vitória por 2 a 0, a tendência é que Lionel Scaloni, treinador da seleção, repita grande parte da escalação do último jogo. A única surpresa pode ser a entrada de Enzo Fernández na equipe principal, que foi um dos grandes destaques do triunfo perante aos mexicanos e marcou o segundo gol da partida.



A sessão de treinamento foi focado no treino tático, com cinco grupos divididos sob a mesma formação da última partida. As mudanças testadas foram as entradas de Enzo Fernández, Julián Alvarez e Pablo Dybala nos lugares de Guido Rodriguez, Lautaro Martinez e Di Maria.



A tendência é que a escalação da Argentina seja essa: Emiliano Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; Guido Rodriguez (Enzo Fernández), De Paul e Mac Allister; Di María, Messi e Lautaro Martínez.



A última rodada do Grupo C promete grandes decisões para garantir as classificações. A líder Polônia, com 4 pontos, encara a Argentina, que tem 3 pontos. A Arábia Saudita, que também tem 3 pontos, faz o duelo dos desesperados contra o México, que tem apenas 1 mas ainda sonha com a vaga.