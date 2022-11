Alex Sandro sentiu um incômodo no músculo adutor da coxa - Fabrice COFFRINI / AFP

Publicado 28/11/2022 17:01

Catar - O lateral-esquerdo Alex Sandro virou dúvida para o próximo jogo da seleção brasileira. O jogador sentiu um incômodo no músculo adutor da coxa e foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo na vitória sobre a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

"Senti um cansaço, mas me sinto bem e espero estar 100% para o próximo jogo (contra Camarões). Está tudo certo, tudo bem, foi só um cansaço e o treinador me trocou", disse o lateral.

Na estreia contra a Sérvia, na última quinta-feira (24), a seleção brasileira sofreu com dois problemas de lesão: Danilo e Neymar, ambos no tornozelo. O lateral e o atacante estão fora da fase de grupos e só ficarão à disposição para as oitavas de final. Alex Sandro, por sua vez, não parece ser um problema grave como os companheiros.

Além dos problemas físicos, os jogadores da seleção brasileira tem sofrido com o clima do Catar. Nos últimos dias, Antony e Lucas Paquetá sentiram mal-estar e foram poupados de atividades físicas, mas conseguiram se recuperar para jogar contra a Suíça.

Com a vitória sobre a Suíça, a seleção brasileira chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Grupo G. Já classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra Camarões, em Lusail, pela última rodada da fase de grupos.