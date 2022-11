Bruno Guimarães foi um dos grandes destaques da vitória do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 28/11/2022 15:44 | Atualizado 28/11/2022 15:45

O meio-campo Bruno Guimarães foi um dos protagonistas da vitória do Brasil sobre a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), que garantiu a classificação da equipe para as oitavas-de-final da Copa do Mundo. Entrando no segundo tempo em sua estreia na competição, o atleta mudou o ritmo do jogo e foi bastante elogiado por sua performance.

Em entrevista concedida na saída de campo, o meio-campo do Newcastle confessou a ansiedade quando deu seus primeiros passos em campo. Além disso, ele falou sobre a vitória e elogiou a atuação da seleção brasileira.

"Eu estava ansioso para o meu primeiro jogo na Copa do Mundo, mas depois que toquei na bola já melhorou. Agora classificado, o primeiro passo foi conquistado. Estou muito orgulhoso da equipe, foi um jogo muito difícil", afirmou.

Com a vitória, o Brasil chegou aos 6 pontos e se isolou na liderança do grupo G, garantindo a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. A segunda colocada é a Suíça, com três pontos. Na última rodada, o Brasil enfrenta Camarões na próxima sexta-feira (2), enquanto a Suíça encara a Sérvia no mesmo dia.