Torcedores bateram boca antes da bola rolar entre Brasil e Suíça no Estádio 074 - FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP

Torcedores bateram boca antes da bola rolar entre Brasil e Suíça no Estádio 074FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP

Publicado 28/11/2022 14:54 | Atualizado 28/11/2022 14:56

Nesta segunda-feira, antes do início do jogo entre Brasil e Suíça, torcedores da seleção brasileira discutiram no Estádio 974. O bate boca começou porque um corintiano tentou estender uma faixa de uma organizada na arquibancada. O registro da confusão foi feito pela AFP.

Dentro de campo, a Seleção venceu a Suíça por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Casemiro, já na reta final do segundo tempo. Com o resultado, o Brasil chegou aos seis pontos, assumiu a liderança isolada do Grupo G e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial.

Agora, os comandados de Tite viram a chave para a última rodada da fase de grupos do Mundial. A Seleção volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra Camarões no Lusail Stadium.