Neymar posta foto torcendo pelo Brasil contra a SuíçaReprodução

Publicado 28/11/2022 13:56

Desfalque do Brasil na partida contra a Suíça, o atacante Neymar postou no Instagram uma foto assistindo o jogo da Seleção. Em destaque os companheiros de ataque, Raphinha e Vini Jr., enquanto o camisa 10 realiza tratamento no tornozelo direito.



Após a vitória sobre a Sérvia, na qual Neymar saiu mancando, o atacante realizou exames no local que diagnosticaram uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito, além de um edema ósseo. O lateral-direito Danilo também é desfalque por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo, está com a delegação no estádio.





A expectativa é de que Neymar e Danilo possam voltar a jogar a Copa do Mundo a partir das oitavas de final. Se vencer a Suíça, o Brasil estará classificado com uma rodada de antecedência.



