Mohammed Kudus marcou duas vezes na vitória de Gana sobre a Coreia do Sul por 3 a 2Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 28/11/2022 12:03

Catar - Em jogo agitado e com cinco gols, a Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, nesta segunda-feira (28), em Al Rayyan, pela segunda rodada da fase de grupos. Os coreanos pressionaram do início ao fim, mas a seleção ganesa foi mais eficiente. Kudus, duas vezes, e Salisu, marcaram os gols dos Estrelas Negras, enquanto Gue-Sung Cho fez os dois gols dos asiáticos.

Com o resultado, Gana somou os seus primeiros três pontos e subiu para o segundo lugar do Grupo H. Na última rodada, a seleção ganesa enfrenta Uruguai, na próxima sexta-feira (2), às 12h (de Brasília), em Al-Wakrah, enquanto os coreanos encaram Portugal, no mesmo dia e horário, novamente em Al Rayyan.

O JOGO

A Coreia do Sul dominou os primeiros 20 minutos da partida. Com muita intensidade, a equipe asiática deixou a africana acuada, mas faltava encontrar espaço para finalizar na direção do alvo. A maioria das jogadas passavam pelos pés da principal estrela: Heung-Min Son, astro do Tottenham, da Inglaterra. Bem marcado, ele não conseguia finalizar, mas conseguia construir as jogadas para os companheiros, como Woo-Yeong Jeong, Chang-Hoon Kwon e Gue-Sung Cho.

Apesar da pressão inicial da Coreia do Sul, quem abriu o placar em Al Rayyan foi Gana. Após cobrança de falta de André Ayew para a área, a defesa coreana afastou mal e a bola sobrou com o zagueiro Mohammed Salisu, aos 23 minutos. Os coreanos sentiram o gol e se desorganizaram. Já as Estrelas Negras encontraram o caminho das redes pelo alto. Aos 31, Jordan Ayew recebeu aberto pela esquerda e lançou Mohammed Kudus na área, que desviou de cabeça e tirou do goleiro Seung-Gyu Kim.

A Coreia do Sul não desanimou com os gols de Gana e voltou do intervalo com a mesma postura ofensiva do início da partida. Pelo lado esquerdo, os coreanos encontraram espaços. Gue-Sung Cho diminuiu aos 12 minutos após se antecipar em cruzamento certeiro de Kang-In Lee. Não demorou muito para o empate sair, novamente com Gue-Sung Cho, mas desta vez com passe de Kang-In Lee - que fez boa jogada com Heung-Min Son.

Mas o cenário do primeiro tempo se repetiu. A seleção ganesa, que pouco havia feito ofensivamente na etapa final, chegou ao gol na sua primeira chance criada. Apesar do duro golpe com o empate sofrido, a Gana conseguiu se reerguer e desempatou o placar com Mohammed Kudus, aos 22 minutos. Após cruzamento da esquerda de Mensah, a bola passou por Iñaki Williams no meio da área e sobrou livre com o camisa 20 na segunda trave.

Após reassumir a frente do placar, Gana mostrou organização para segurar a pressão da Coreia do Sul nos minutos finais. Os coreanos tentaram pressionar em busca do empate, mas forçaram muitos cruzamentos e erraram a maioria. Além disso, o desgaste de ter buscado o empate durante quase toda a etapa, com muita intensidade, bateu e afetou nos minutos finais.