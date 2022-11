Confira as imagens da vitória de Gana sobre a Coreia do Sul

Catar - Em jogo agitado e com cinco gols, a Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, nesta segunda-feira (28), em Al Rayyan, pela segunda rodada da fase de grupos. Os coreanos pressionaram do início ao fim, mas a seleção ganesa foi mais eficiente. Kudus, duas vezes, e Salisu, marcaram os gols dos Estrelas Negras, enquanto Gue-Sung Cho fez os dois gols dos asiáticos.

