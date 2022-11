Torcedor aposta em 'gol de Arrascaeta' para o Brasil - Reprodução

Publicado 28/11/2022 11:11

Em dia de partida importante para a Seleção Brasileira no Grupo G da Copa do Mundo do Qatar, diante da Suíça, uma entrevista peculiar trouxe um pouco descontração para a web. Durante o telejornal RJTV, da TV Globo, um torcedor bem humorado surpreendeu a repórter da emissora ao cravar uma vitória do Brasil sobre os sérvios por 3 a 0 com um o gol de Arrascaeta. O que chamou atenção é fato do meio-campista do Flamengo, ser uruguaio. O momento arrancou risadas da jornalista ao vivo e viralizou nas redes sociais.



"Acho que uns 3 a 0. (Mesmo sem Neymar) vai, com certeza. Está todo mundo aí, a equipe está toda montada", falou.







"Acho que (será gol) do Arrascaeta" disse Matheus, o torcedor.



Com muito bom humor, a repórter explicou que o meio-campista do Flamengo é uruguaio e não joga pelo Brasil. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQP#BRA #FIFAWorldCup



A bola vai rolar para o segundo desafio da Seleção Brasileira no Mundial do Qatar. Nesta segunda-feira, a equipe de Tite enfrenta a Suíça, no Estádio 974, em Doha, às 13h (de Brasília; 19h no horário local).



Depois de bater a Sérvia na estreia por 2 a 0, o Brasil pode carimbar a classificação para as oitavas de final de maneira antecipada em caso de vitória, desde que a Sérvia não tenha perdido para Camarões no início do dia. Tite não terá à disposição o lateral-direito Danilo e o atacante Neymar, que se lesionaram contra os sérvios.