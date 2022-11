Cristiano Ronaldo é o grande nome de Portugal na Copa do Mundo - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo é o grande nome de Portugal na Copa do MundoPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 28/11/2022 11:05

A Copa do Mundo de 2022 voltou todos os olhos do mundo para o Catar e alguns esportistas estão usando o momento para faturar, aproveitando a grande exposição midiática. Entre eles Cristiano Ronaldo.

O astro da seleção de Portugal e o tenista Rafael Nadal, proprietários do grupo Tatel (ao lado do ex-jogador de basquete Pau Gasol), abriram uma unidade do restaurante em Doha, capital do país.



fotogaleria

O empreendimento está localizado na Ilha Al Maha, local estratégico para a empresa, que busca chegar a todos os cantos do mundo.



O restaurante de Doha já é o quinto do grupo Tatel, que iniciou sua expansão em 2014, após a primeira unidade em Madrid.



Além dessas duas, outras podem ser encontradas em Beverly Hills e Ibiza, que foi incluída na lista dos 25 restaurantes do mundo para os quais vale a pena experimentar, em uma lista publicada pela revista 'USA Today'.