Mbappé é o destaque da França na Copa do Mundo - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 28/11/2022 10:43

Artilheiro da Copa do Mundo o lado de Valencia, do Equador, ambos com três gols, Mbappé foi o destaque da França nas vitórias sobre Austrália e Dinamarca, mas se recusou a falar com a imprensa. Ele segue em silêncio e deve receber multa da Fifa, assim como a federação francesa.



Eleito o melhor jogador das duas partidas, o astro francês deveria seguir o protocolo da Copa do Mundo e responder a algumas perguntas. Entretanto, ele apenas tirou a foto com o troféu do patrocinador do torneio.



Segundo a imprensa europeia, Mbappé não quer dar entrevista porque não deseja falar sobre as especulações de que pode deixar o PSG. Ele quer focar apenas na Copa do Mundo para não afetar seu desempenho.







Segundo o jornal espanhol 'Marca', o atacante está com relação desgastada com a diretoria do PSG e deseja sair.

O motivo seria que algumas das exigências que fez para renovar o contrato com o clube francês, até 2025, não foram cumpridas.



Já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo e garantida em primeiro lugar do Grupo D, a França volta a campo na quarta-feira (30), quando enfrenta a Tunísia às 12h (de Brasília), pela última rodada.