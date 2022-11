Camarões e Sérvia fazem jogo eletrizante pelo grupo do Brasil - AFP

Camarões e Sérvia fazem jogo eletrizante pelo grupo do BrasilAFP

Publicado 28/11/2022 09:02

Catar - Integrantes do Grupo do Brasil na Copa do Mundo, Camarões e Sérvia protagonizaram um jogão nesta segunda-feira, no Estádio Al Janoub, que terminou empatado em 3 a 3. Castelletto abriu o placar para os camaroneses, mas Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic viraram para os sérvios. Aboubakar, que saiu do banco para mudar a partida, diminuiu para a seleção africana e deu assistência Choupo-Moting deixar tudo igual.

Com o resultado, as duas equipes ficam com um ponto e o Brasil depende apenas de uma vitória contra a Suíça, nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio 974, para se garantir nas oitavas de final. Caso os suíços vençam, também avançam. Camarões volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Brasil, no Lusail. Já a Sérvia encara a Suíça, no mesmo dia e horário, no Estádio 974.



As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo eletrizante. A Sérvia, com mais qualidade técnica, tentou se impor e foi quem teve as melhores chances no início do jogo. Com menos de 20 minutos, o centroavante Mitrovic teve duas grandes oportunidades: uma bomba na trave após boa tabela na entrada da área e um chute para fora após uma sobra da zaga camaronesa.

Após o susto, Camarões resolveu sair para o jogo e conseguiu reagir chegando algumas vezes com perigo. Aos 28 minutos, a seleção africana abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Kunde, N’Koulou desviou de cabeça no primeiro pau e Castelletto completou, sozinho, para o fundo das redes.

Em desvantagem no placar, a Sérvia não demorou a renascer no jogo. Já nos acréscimos, Tadic cruzou e Pavlovic desviou de cabeça para deixar tudo igual. Dois minutos depois, Sergej Milinkovic-Savic roubou a bola da zaga camaronesa e chutou de fora da área para marcar um belo gol e deixar a Sérvia em vantagem no fim do primeiro tempo.

Na volta dos vestiários, a Sérvia se manteve pressionando no campo de ataque e deu a impressão de que mandaria no restante da partida. Logo aos sete minutos, Mitrovic ampliou a vantagem dos europeus após boa troca de passes, com extrema facilidade, na defesa camaronesa.

Dando a impressão de estar totalmente entregue, a seleção de Camarões surpreendeu e protagonizou uma reação incrível. Tudo começou aos 18 minutos, com uma verdadeira pintura de Aboubakar, que saiu do banco para mudar a partida. O camisa 10 foi lançado em profundidade, cortou o zagueiro e tocou por cobertura para marcar um dos gols mais bonitos desta Copa do Mundo até aqui. Pouco depois, o atacante invadiu a área pelo lado direito e serviu Choupo-Moting, que deixou tudo igual.

Apesar do empate heroico, Camarões deixava muitos espaços na defesa e a Sérvia teve boas chances de voltar à frente do placar, principalmente com Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades e o jogo terminou empatado.