Luis Enrique - AFP

Luis EnriqueAFP

Publicado 27/11/2022 21:30

Catar O técnico da Espanha, Luis Enrique, se mostrou contente após o empate em 1 a 1 com a Alemanha neste domingo, pelo Grupo E da Copa do Mundo, mas lamentou que sua equipe não tenha tido confiança suficiente para conseguir a vitória.

"Vi um primeiro tempo melhor, mas acho que ao longo do jogo nos faltou um pouco de confiança para percebermos que podíamos agredir a Alemanha", declarou o treinador ao canal TVE.



"A partir do 1 a 0 eles entraram no modo de jogo 'tudo ou nada', e nós poderíamos ter controlado a partida. Começou um jogo lá e cá e fomos pegos em um erro em uma saída", acrescentou.



Luis Enrique se mostrou satisfeito por sua equipe "competir com a Alemanha ao nível máximo, se adiantando, sendo ambiciosa desde o início até o final", mas ressaltou: "O erro está na saída de bola. Tivemos uma falha que habitualmente não cometemos. Mas o futebol é um jogo de erros. Você tenta não cometê-los, mas o futebol é assim".



Com o resultado de hoje, a Espanha se manteve na liderança da chave com quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica e um da Alemanha. Na última rodada, a 'Roja' enfrenta os japoneses para confirmar a classificação para as oitavas de final.



"Embora o empate nos sirva, vamos tentar ganhar o nosso jogo e tentar passar como primeiro do grupo", projetou Luis Enrique. "Somos líderes. Confiança máxima no que fazemos e em como fazemos", concluiu.