Publicado 27/11/2022 20:30

Catar - O técnico da Alemanha, Hansi Flick, se disse satisfeito com o empate em 1 a 1 com a Espanha neste domingo, pelo Grupo E da Copa do Mundo do Catar. A equipe tetracampeã mundial saiu atrás e acabou impedindo a segunda derrota seguida da competição no fim.



"Vemos uma seleção espanhola que joga muito bem. Nós também jogamos em alto nível, tivemos chances, mas não conseguimos marcar outro gol. Talvez este resultado vá nos dar um pouco mais de moral", disse Flick em entrevista coletiva.

"Gostei da mentalidade da equipe, então estou muito satisfeito", acrescentou o treinador alemão. "Os espanhóis começaram bem, mas conseguimos responder. O jogo mudou um pouco, tomamos o controle, defendemos bem trabalhando duro", avaliou.



"Tivemos pela frente um adversário com muitas qualidades. É muito difícil defender este adversário, mas a mentalidade foi a correta e estou mais feliz com este jogo", continuou.



A Alemanha enfrentará na última rodada da fase de grupos a Costa Rica, que mais cedo venceu o Japão por 1 a 0. "Uma recuperação como essa depois dos 7 a 0 (para a Espanha, na estreia) é incrível. Eles têm uma boa defesa, se posicionam bem em campo, mereciam seu gol", disse Flick sobre o próxima adversário.



"Mas até lá temos que digerir este jogo de hoje. Esta equipe precisa de confiança, precisa acreditar em si", concluiu o treinador.