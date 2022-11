Espanha e Alemanha - AFP

Espanha e AlemanhaAFP

Publicado 27/11/2022 17:55 | Atualizado 27/11/2022 20:02

Catar - No jogo mais esperado da primeira fase, Alemanha e Espanha entregaram o que prometeram neste domingo pela Copa do Mundo. Após saírem atrás do placar, os tetracampeões buscaram o empate contra a Fúria e se mantiveram vivos no grupo E. Líderes de chave, os campeões mundiais de 2010 perderam a oportunidade de conquistar a classificação antecipada para as oitavas de final.

Com os resultados, o grupo ficou completamente embolado. Com quatro pontos, a Espanha joga por um empate contra o Japão na última rodada para se classificar. Já a Alemanha define sua sorte na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa Rica. Os alemães vão precisar vencer e torcer por um tropeço dos japoneses contra os espanhóis.







Mais motivado pela goleada na estreia, a Espanha começou o duelo contra a Alemanha tentando imprensar os tetracampeões no campo de defesa. Com apenas seis minutos, a Fúria balançou o travessão dos germânicos. Após bela jogada coletiva, Dani Olmo soltou a bomba, Neuer ainda tocou, antes da bola bater no travessão e sair.

Aos poucos, o nervosismo alemão passou e a partida ficou mais equilibrada. As melhores chances germânicas foram em bolas roubadas no campo de ataque. Em uma delas, Gnabry apareceu dentro da área e finalizou para fora, desperdiçando uma grande oportunidade de gol para a Alemanha.

A segunda etapa começou com a Alemanha pressionando a saída de bola dos espanhóis. Com dez minutos, em uma recuperação de bola na entrada da área, Kimmich finalizou para grande defesa do goleiro Unai Simón, que salvou a seleção da Espanha de sair atrás do placar.

Porém, quem marcou foi a Espanha. Aos 16 minutos, na primeira chegada que teve no segundo tempo, Dani Olmo achou Jordi Alba, que foi no fundo e cruzou para Morata finalizar, sem chance de defesa para Neuer.

Em desvantagem, a Alemanha seguiu pressionando e por pouco não empatou com Musiala, que ficou cara a cara, mas finalizou para defesa de Simón. Porém, aos 37 minutos não teve jeito. Em jogada de velocidade, Füllkrug recebeu em boas condições e finalizou para o fundo das redes, dando números finais ao duelo.