Roberto Martínez - AFP

Roberto MartínezAFP

Publicado 27/11/2022 19:25 | Atualizado 27/11/2022 19:30

Catar - Ao fim da partida contra o Marrocos, o treinador da Bélgica, Roberto Martínez afirmou que está faltando alegria aos seus comandados. A equipe europeia foi surpreendida pelos africanos e ficou em situação bem delicada na competição.

"Os jogadores não sorriem em campo. Eles não têm a liberdade que normalmente têm com a bola. É por causa de uma preparação muito curta? Que eles nunca tiveram um momento para relaxar? Mas eles terão que se divertir em campo para deixar que seu talento faça a diferença. Portanto, não é falta de autoconfiança", afirmou.



Com o resultado, a Bélgica caiu para terceiro lugar no grupo F e com isso terá que vencer a Croácia, na próxima quinta-feira, para evitar a eliminação precoce na primeira fase da Copa. Martínez afirmou que seus jogadores estão acostumados com pressão.

"Esses jogadores tiveram que lidar com a pressão ao longo de suas carreiras. Eles não devem ter medo de perder desta vez, porque temos que vencer. É uma oportunidade de brilhar e passar para a próxima fase", disse.