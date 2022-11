Manuel Neuer, da Alemanha, igualou recorde de Taffarel na Copa do Mundo - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Manuel Neuer, da Alemanha, igualou recorde de Taffarel na Copa do MundoKirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 27/11/2022 17:48

Catar - Manuel Neuer escreveu um novo capítulo na sua história em Copas do Mundo. O goleiro alemão, de 36 anos, completou entrou em campo pela 18ª vez na competição, neste domingo (27), diante da Espanha, e igualou o brasileiro Cláudio Taffarel e o seu compatriota Sepp Maier como os goleiros com mais jogos na história da competição.

É a quarta Copa do Mundo da carreira de Manuel Neuer, que também igualou Sepp Maier em participações. O ex-goleiro alemão disputou as Copas de 1966, 1970, 1974 e 1978, e foi campeão em 1974. Já Taffarel, por sua vez, disputou três Copas (1990, 1994 e 1998), e foi campeão em 1994, além de finalista em 1998. Neuer também tem um título, em 2014.

Além de Neuer, outros dois goleiros podem igualar a marca de Taffarel e Maier. O francês Lloris e o uruguaio Muslera possuem 16 jogos em Copas do Mundo. Lloris tem mais um jogo da fase de grupos para disputar, além das oitavas de final, já que a França está classificada. O uruguaio, no entanto, é reserva e não deve atingir a marca.

Neuer pode se isolar com o recorda na próxima quinta-feira (1), às 12h (de Brasília), contra a Costa Rica, pela última rodada da fase de grupos. A Alemanha precisa da vitória para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.