Tite pode ter problemas para o duelo com a Suíça - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/11/2022 15:58

Catar - Além das lesões de Danilo e Neymar, o técnico Tite tem outros problemas com a delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Isto porque, uma forte virose tem afetado alguns jogadores, deixando uma preocupação na comissão técnica e no departamento médico da Seleção. A informação é do portal GOAL.

Além de Antony, que foi o primeiro a apresentar mal-estar e alguns sintomas de gripe, outros dois atletas também não estiveram se sentindo 100%, e acabaram perdendo algumas atividades: o goleiro Alisson e o meio-campista Lucas Paquetá. O trio, no entanto, participou do aquecimento do treino deste domingo (27), o último antes do duelo com a Suíça.



No treino de sexta-feira (25), Paquetá, Alisson e Antony ficaram de fora do treino realizado por Tite. A assessoria de imprensa da CBF informou que os três jogadores "ficaram fazendo trabalhos individualizados" no hotel.

Brasil e Suíça se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, capital do Catar.