Croácia e Canadá se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do MundoAFP

Publicado 27/11/2022 14:57

Catar - A atual vice-campeã mundial reagiu na Copa do Mundo de 2022. Com grande atuação coletiva, a Croácia venceu o Canadá por 4 a 1, de virada, neste domingo (27), em Doha, pela segunda rodada da fase de grupos. Os canadenses saíram na frente com Alphonso Davies, que fez o primeiro gol do país na história das Copas, mas os croatas viraram com dois gols de Kramaric, um de Livaja e Majer.

Com a vitória, a Croácia chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo F, superando o vice-líder Marrocos no saldo de gols. Já o Canadá está eliminado com duas derrotas em dois jogos. Na última rodada, os croatas encaram a Bélgica, na próxima quinta-feira (1), às 12h (de Brasília), enquanto os canadenses se despedem do Catar diante de Marrocos, no mesmo dia e horário.

O JOGO

Croácia e Canadá protagonizaram uma das partidas mais animadas da segunda rodada da Copa do Mundo. Com apenas um minuto de jogo, os canadenses surpreenderam e abriram o placar com Alphonso Davies, de cabeça, após cruzamento de Buchanan pela direita. O jogador do Bayern de Munique se redimiu do pênalti perdido na estreia e fez o primeiro gol do país na história das Copas.

Mas a Croácia não sentiu o gol e reagiu. O goleiro Borjan teve trabalho - e também sorte quando o gol de Kramaric foi anulado aos 25 minutos. O arqueiro canadense salvou a finalização de Livaja aos 34, mas não evitou o gol de Kramaric no minuto seguinte - que desta vez foi legal. E não demorou muito para a virada croata. Livaja, aos 43, acertou belo chute da entrada da área e virou o placar.

O panorama da partida se manteve na etapa final. Atrás no placar, o Canadá tentou pressionar no início e chegou duas vezes nos primeiros dez minutos, com Otávio e Jonathan David. Mas faltou perna para os canadenses conseguirem reagir. O cansaço bateu e a Croácia encontrou espaços. De tanto chegar, os croatas ampliaram a vantagem e chegaram ao terceiro aos 24, novamente com Kramaric.

Após ampliar o placar, a Croácia relaxou. Mesmo assim quase conseguiu marcar o quarto gol, mas o goleiro Borjan salvou o Canadá e evitou a goleada. Os canadenses, por sua vez, sentiram o resultado e a eliminação precoce na Copa do Mundo, e não tiveram mais forças para reagir. No fim, uma falha defensiva resultou em gol de Majer para fechar a goleada.