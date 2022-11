Ronaldo Fenômeno - AFP

Publicado 27/11/2022 18:56

Catar - Após Gilberto Gil sofrer ofensas de bolsonaristas no Catar , diversos fãs prestaram solidariedade ao cantor de 80 anos. Entre os fãs, está Ronaldo Fenômeno, que, neste domingo (27), utilizou suas redes sociais para mandar um recado a Gil, e pedir punição para os agressores.

"Todo o meu apoio ao mestre Gilberto Gil. Que tristeza ver um gênio da música popular brasileira, que sempre foi voz do amor, da vida, paz, esperança e resistência, com uma trajetória de impacto imensurável para a nossa cultura, um ícone com mais de 60 anos de carreira, um nordestino que coloca há décadas o Brasil no radar do mundo, ser hostilizado da forma que foi aqui no Catar. Nada, absolutamente nada, justifica tamanho desrespeito e covardia, Aos agressores, a punição devida. A você, Gil, aquele abraço!", destacou o Fenômeno.

Gilberto Gil, de 80 anos, está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo na companhia da esposa, Flora, e dos netos, Francisco Gil e João Gil. No sábado, 27, a família assistiu à partida entre Argentina e México, em Doha. Nas eleições presidenciais de 2022, o cantor declarou voto em Lula. Ele foiministro da Cultura durante a gestão do petista entre 2003 e 2008.