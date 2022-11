David Luiz e Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2022 21:00

Rio - O zagueiro do Flamengo, David Luiz, prestou apoio ao atacante Neymar, que sofre uma lesão ligamentar com edema ósseo no tornozelo direito. O defensor, de 35 anos, afirmou que quem torce contra o camisa 10 não é brasileiro de verdade e ainda afirmou que o jogador do PSG é o principal talento da seleção brasileira.

"A conta é bem simples… Você é o melhor que nós temos. Quem torce contra, não é brasileiro de verdade. Quem não admira seu futebol, leigo é sobre o assunto. Agora para ti a mensagem também é bem simples, seja você, pois sendo você, o mundo desfrutou de um dos maiores talentos que o futebol já viu! Estamos contigo e com todos! Rumo ao hexa! Bora recuperação também mano Danilo!", disse o zagueiro.



Neymar se lesionou na partida contra a Suíça e só deverá voltar aos gramados em uma eventual oitavas de final de Copa do Mundo. O camisa 10 está em seu terceiro Mundial e novamente está sofrendo com contusões.

David Luiz atuou ao lado de Neymar pela seleção brasileira na Copa de 2014. Na ocasião, o camisa 10 se lesionou nas quartas de finais da competição, quando o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1. O zagueiro do Flamengo fez um dos gols da partida. No jogo seguinte, com David em campo e sem Neymar, a Seleção viveu seu maior vexame da história: 7 a 1 para a Alemanha no Mineirão.