Confira as imagens do empate entre Espanha e Alemanha

Catar - No jogo mais esperado da primeira fase, Alemanha e Espanha entregaram o que prometeram neste domingo pela Copa do Mundo. Após saírem atrás do placar, os tetracampeões buscaram o empate contra a Fúria e se mantiveram vivos no grupo E. Líderes de chave, os campeões mundiais de 2010 perderam a oportunidade de conquistar a classificação antecipada para as oitavas de final.

