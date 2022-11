De Bruyne - AFP

Publicado 27/11/2022 16:27

Catar - Algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2018, a Bélgica se complicou bastante no grupo F. Derrotada por Marrocos, neste domingo, a seleção europeia ainda viu a Croácia derrotar o Canadá no complemento da rodada, o que deixou a terceira colocada no Mundial da Rússia em uma situação ainda mais difícil. Em terceiro lugar na sua chave, a Bélgica vai precisar vencer os atuais vice-campeões mundiais na última rodada para evitarem a eliminação precoce no Catar.

Terceira colocada em 2018, a Bélgica chegou ao Mundial de 2022 menos badalada que quatro anos atrás. Em entrevista ao jornal inglês "The Guardian", o principal jogador da equipe, Kevin De Bruyne, que defende o Manchester City, já havia descartado qualquer possibilidade de título dos belgas no Catar.

"Sem chance, estamos muito velhos. Acho que nossa chance era em 2018. Temos um bom time, mas está envelhecendo. Perdemos alguns jogadores importantes. Temos alguns bons jogadores novos chegando, mas eles não estão no nível que os outros jogadores estavam em 2018", afirmou o apoiador, de 31 anos, em entrevista ao jornal "The Guardian".



Na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, a Bélgica acabou terminando a competição na terceira colocação. Os belgas eliminaram o Brasil, nas quartas de finais, acabaram derrotados na semifinal para a França, e conquistaram o terceiro lugar contra a Inglaterra.

Com três pontos, a Bélgica está na terceira colocação da sua chave. A equipe irá enfrentar a Croácia, que está na liderança, na última rodada do grupo, precisando vencer para se classificar. O Marrocos, que ocupa a segunda posição, encara o já eliminado Canadá e avança com um empate. Os dois jogos acontecerão na próxima quinta.