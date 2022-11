Croácia e Canadá se enfrentaram pela segunda rodada da fase de grupos - AFP

Croácia e Canadá se enfrentaram pela segunda rodada da fase de gruposAFP

Publicado 27/11/2022 15:08

Catar - A atual vice-campeã mundial reagiu na Copa do Mundo de 2022. Com grande atuação, a Croácia venceu o Canadá por 4 a 1, de virada, neste domingo (27), em Doha, pela segunda rodada da fase de grupos. Alphonso Davies fez o primeiro gol canadense na história das Copas, mas os croatas venceram de virada com dois gols de Kramaric, um de Livaja e Majer.