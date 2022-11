Confira as imagens da vitória de Marrocos sobre a Bélgica na Copa do Mundo

Catar - A Bélgica decepcionou mais uma vez. Os belgas foram derrotados por Marrocos por 2 a 0, neste domingo (27), no estádio Al Thumama, em Doha, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Em partida de poucas oportunidades para os dois lados, os Leões de Atlas venceram com gols de Sabiri e Aboukhlal.

