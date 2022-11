Marquinhos exaltou o foco de Neymar na recuperação - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 27/11/2022 11:07

Catar - A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de 2022 com vitória sobre a Sérvia, mas a lesão do seu principal jogador causou um susto. Neymar sofreu uma entorse no tornozelo e terá que ficar de fora da fase de grupos da competição. Na véspera da partida contra a Suíça, a primeira sem o seu camisa 10, o zagueiro Marquinhos lamentou a ausência do craque, mas destacou o seu foco na recuperação.

"Até digerir tudo é uma situação delicada e difícil, por tudo aquilo que ele sonhava e a vontade que tinha. Após a partida eu o vi triste. Hoje ele está dormindo na fisioterapia, fazendo 24 horas por dia, e isso mostra o quanto ele quer estar de volta. Esperamos o mais rápido possível para ele estar bem, com a saúde mental e física", disse Marquinhos.

Marquinhos é companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain e conviveu com o drama das lesões do craque brasileiro nos últimos anos. Para chegar saudável na Copa do Mundo, Neymar conseguiu fugir das lesões por mais de um ano, mas o pesadelo voltou a atormentar na estreia no Catar. O zagueiro, no entanto, crê que o camisa 10 está confiante na recuperação.

"Esperamos o mais rápido possível para ele estar bem, com a saúde mental e física. Hoje eu o vejo muito melhor. É importante estar com a cabeça boa no momento de uma lesão, influencia muito na recuperação. Ele está muito bem e confiante na volta, isso é muito bom para ajudar na questão do retorno. Ele está muito focado e dormindo na fisioterapia para que possa estar de volta", afirmou.

Neymar e Danilo sofreram entorses no tornozelo e estão fora do restante da fase de grupos da Copa do Mundo. Rodrygo e Éder Militão são os favoritos para assumirem as vagas. A seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, no Estádio 974, em Doha, pela segunda rodada.