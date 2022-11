Zlatko Dalic - AFP

Zlatko DalicAFP

Publicado 27/11/2022 22:00

Catar - Após a goleada da Croácia sobre o Canadá, o treinador da equipe vice-campeã mundial, Zlatko Dalic, falou sobre o técnico John Herdman, que comanda a seleção norte-americana. A partida entre as duas equipes foi apimentada nos últimos dias, devido a declarações do canadense. O comandante croata fez alguns elogios a Herdman, mas não deixou de alfinetar.

"Ganhando ou perdendo, eu sempre falo com o outro treinador. Ele não estava lá, e esse é o seu jeito de fazer as coisas. Ele, obviamente, está chateado. Ele é um bom técnico, tem qualidade. Vai levar um tempo para ele aprender algumas coisas", disse.



Antes do encontro entre as duas seleções neste domingo, John Herdman afirmou que o Canadá iria "f... a Croácia". A declaração pegou mal entre a imprensa e os jogadores da equipe europeia. Em campo, os croatas levaram a melhor, golearam e de quebra eliminaram a equipe norte-americana da Copa.

Com a vitória, a Croácia chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo F, superando o vice-líder Marrocos no saldo de gols. Já o Canadá está eliminado com duas derrotas em dois jogos. Na última rodada, os croatas encaram a Bélgica, na próxima quinta-feira (1), às 12h (de Brasília), enquanto os canadenses se despedem do Catar diante de Marrocos, no mesmo dia e horário.